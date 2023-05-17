ЗСУ знищили понад 11 БпЛА противника

Впродовж минулого тижня, згідно статистики Генерального штабу ЗС України, Сили оборони знищили 111 безпілотних літальних апаратів та авіаційних комплексів противника, зокрема:

– 73 ударні дрони типу “Shahed-136/131”;

– 7 ударних БпЛА типу “Ланцет”;

– 3 БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”;- 1 БпЛА типу “ZALA”;

– 29 БпЛА (тип уточнюється).

Противник почав активніше використовувати БпЛА, особливо на лінії фронту, готуючись до контрнаступу ЗС України. Проте завдяки отриманим радарам RADA ieMHR та професійній роботі української ППО противник успіху не має.

Джерело: Повітряне командування “Схід”

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