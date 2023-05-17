Противник завдав 31 ракетного удару, зокрема, 2 ракетами із С-300 та 2 ракетами “Калібр”

Розпочалася чотириста сорок восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

За уточненою інформацією минулої доби противник завдав 31 ракетного удару, зокрема, 2 ракетами із С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області та 2 ракетами “Калібр” – по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Крім того, російські окупанти завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Для ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”, 13 крилатих ракет “Калібр” (2 ракети підірвались у повітрі) та 10 ракет наземного базування (С-400, “Іскандер-М”), 25 з них було знищено нашими захисниками.

Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу росіянами населених пунктів Дворічна, Вовчанськ та Тищенківка Харківської області, є загиблі та поранені мирні люди, знищені житлові приватні будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Триває переміщення підрозділів російських територіальних військ, які проходили підготовку на полігонах білорусі, у райони ведення бойових дій. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Залізний Міст, Грем’яч і Мурав’ї Чернігівської області; Ромашкове, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Кіндратівка, Садки, Запсілля, Миропілля, Велика Рибиця Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічанське, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка — Луганської.

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