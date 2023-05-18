Побив немовля й викинув на дорозі: чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Обухівської окружної прокуратури засуджено чоловіка за умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст.115 КК України).

Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у грудні 2019 року в одному із сіл Обухівського району по дорозі додому батько побив 3-річного сина через те, що він вередував. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння чоловік наніс дитині численні удари по різних частинах тіла і залишив на дорозі. Згодом хлопчика побачили перехожі, які викликали медиків.

Від отриманих травм – переломів ніг, рук, кісток черепа та ребер, малюк помер у реанімаційному відділені лікарні.

До набрання вироком законної сили обвинувачений знаходиться під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділу поліції Обухівського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

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