Катував дитину, прикувавши до стіни: заарештовано чоловіка

За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактами катування та незаконного позбавлення волі малолітньої дитини (ч. 1, 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України).

За даними слідства, чоловік протягом місяця катував 5-річного пасинка.

Підозрюваний, нібито «за погану поведінку», неодноразово бив хлопчика по голові та тілу. Також тримав його прикутим металевим ланцюгом до стіни. На тілі і руках дитини залишилися множинні садна та синці.

Під час чергового катування сусіди почули крик хлопчика та викликали поліцію.

У ході огляду квартири правоохоронцями виявлено та вилучено металевий ланцюг та гаки, які чоловік використовував для «виховання».

За результатами комплексу слідчих заходів, а також допиту дитини з використанням методики «Зелена кімната», яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження із неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій підозрюваним підтвердилася.

Наразі хлопчик перебуває у рідного батька.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Нікопольського райуправління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

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