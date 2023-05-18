Слідчі зробили фотозвіт обстрілів на Харківщині

На Харківщині слідчі зафіксували наслідки обстрілів військовими рф. Вчора росіяни завдали удару по селу Циркуни Харківського району. Попередньо, ракета С-300 влучила в землю. Пошкоджений автомобіль.

В результаті обстрілів села Новоосинове Куп’янського району виникли лісові пожежі.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости