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Слідчі зробили фотозвіт обстрілів на Харківщині

Слідчі зробили фотозвіт обстрілів на Харківщині

На Харківщині слідчі зафіксували наслідки обстрілів військовими рф.         Вчора росіяни завдали удару по селу Циркуни Харківського району. Попередньо, ракета С-300 влучила в землю. Пошкоджений автомобіль.

В результаті обстрілів села Новоосинове Куп’янського району виникли лісові пожежі.    

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. 

Агентство Телевидения Новости

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