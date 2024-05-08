Окупанти влучили по території освітньої установи в Харкові

Вдень 8 травня окупанти завдали двох ударів по Харкову, постраждали діти.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи.

Постраждали троє дітей – хлопчики 12-ти, 13-ти та 15-ти років. Огляд профільними службами триває.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, стан одного з постраждалих дітей важкий.

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