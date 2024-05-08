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Ігор Терехов розповів про наслідки ракетного удару по Харкову

Ігор Терехов розповів про наслідки ракетного удару по Харкову

Окупанти сьогодні, 8 травня, вчергове завдав ракетного удару по спальному району Харкова.

В ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов повідомив, що ракета вибухнула на території спортивного майданчика, де в цей час були діти.

Загалом внаслідок обстрілу постраждало п’ятеро харків’ян.

«Троє дітей у віці 13, 14 та 15 років гуляли на шкільному стадіоні, коли стався «приліт». Зараз вони знаходяться в лікарні у тяжкому стані, їх оперуватимуть. Крім того, постраждали двоє дорослих – чоловік та жінка. Їхній стан – середньої тяжкості. Вони також госпіталізовані», – розповів Ігор Терехов.

Також внаслідок ракетного удару були пошкоджені багатоповерхові житлові будинки навколо.

За словами мера, вибуховою хвилею було вибито багато вікон. Фахівці комунальних підприємств працюють на місці події. Зокрема, закривають контури, оглядають дахи тощо.

Агентство Телевидения Новости

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