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Російські зайди орієнтовно втратили 5 осіб: 2 вбито, ще 3 – поранено

Російські зайди орієнтовно втратили 5 осіб: 2 вбито, ще 3 – поранено

Група піхоти російсько-окупаційних військ з руїн прилеглих споруд атакувала опорний пункт прикордонного підрозділу. Штурмовики обстріляли вогневу точку та спробували підійти до позицій. Наші захисники відкрили вогонь у відповідь, а з наближенням окупантів закидали їх гранатами.

У ході короткочасного позиційного бою половина ворожої групи була знешкоджена. Так, російські зайди орієнтовно втратили 5 осіб: 2 вбито, ще 3 – поранено. Ворожі сили не маючи успіху відступили.

Агентство Телевидения Новости

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