ДСНС ліквідували 3 пожежі на Харківщині

Протягом доби з 21 по 22 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:

3 – на ліквідацію пожеж;

3 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

7 – для надання допомоги населенню;

1 – чергування;

2 – інші виїзди.

Протягом доби рятувальники здійснили 3 виїзди з метою обстеження місць ворожих обстрілів.

Об 11:00 рятувальники 47-ї ДПРЧ проводили обстеження території м. Вовчанська, обстріляної ворогом. Виявлені пошкодження на території 6 приватних домоволодінь.

Близько 15:25 було обстріляне м. Куп’янськ. О 17:30 стало можливим провести обстеження враженої території рятувальниками 44-ї ДРПЧ. Ними виявлені пошкодження 2 приватних маєтків.

О 19:39 бійці 22-ї ДРПЧ з Харкова виїхали до с. Циркуни, куди влучили російські ракети. Одна з них зруйнувала приватний житловий будинок.На щастя у всіх випадках обійшлось без жертв і постраждалих.

Агентство Телевидения Новости