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Ворог обстріляв Харківщину ракетами: є поранені

Ворог обстріляв Харківщину ракетами: є поранені

Як зазначив начальник ХОВА, протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів зі ствольної артилерії, РСЗВ та використовуючи ракетне озброєння.

Внаслідок обстрілів Куп’янська з РСЗВ пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Поранення зазнали 2 жінки – 76-ти та 53-х років та цивільний 35-річний чоловік. Усі постраждалі госпіталізовані.

У районі с. В’язове Харківського району ворог завдав удару 2 ракетами С-300. Обидві влучили на відкритій місцевості в полі. Руйнувань та постраждалих немає.

На лінії зіткнення ворог здійснив чергову спробу піти в наступ в районі Масютівки. Зазнав невдачі та відступив з втратами.

Агентство Телевидения Новости

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