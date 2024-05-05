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Куда пропали 2С7 "Пион"?

Куда пропали 2С7 Пион?

Вот уже как месяц не обновляется информация относительно верифицированного уничтожения арт-систем 2С7 "Пион".

Последнее верифицированное уничтожение 203-мм 2С7 датировано первыми числами апреля 2024.

Так же не сообщается об особо активном применении данных САУ в зоне БД.

Немного цифр.

С начала полномасштабного вторжения в Украину, согласно верифицированным данным Oryx, было уничтожено, повреждено и затрофеено 22 российские 2С7. Согласно верифицированным данным других мониторинговых групп - более 40. Согласно не верифицированной информации, более 65 единиц.

Некоторое время РОВ пытались использовать 2С7, за счёт их дальности поражения целей, как альтернативу западным арт-системам, которые имеются на вооружении СОУ.

Более того, до конца марта 2024, в россии намерены были возродить и нарастить производство 203-мм активно-реактивных снарядов для САУ “Пион” ЗВОФ35 и ЗВОФ34/42 на мощностях “Завод “Пластмасс”. Но, судя по имеющейся информации, фантастического успеха они на данном поприще не достигли, хотя от идеи возрождения серийного производства не отказались.

При этом, на хранении в россии, пригодных к восстановлению, осталось не более 100 САУ 2С7, при том, что ремонт будет довольно трудоёмким и долговременным.

В этой связи, не исключаю, что россия будет пытаться получить от стран-союзниц аналогичные артиллерийские системы калибра 203-мм, из Ирана и Северной Кореи, поскольку темпы восстановления 2С7 из советских запасов не соответствуют темпам их уничтожения в зоне БД, а само их общее количество имеет пределы, с учётом отсутствия производства.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21627

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