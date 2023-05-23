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Поліцейські виявили авто, що знаходиться у розшуку

Поліцейські виявили авто, що знаходиться у розшуку

Патрульні виявили у водія свідоцтво про реєстрацію з ознаками підробки.

Сьогодні вдень поліцейські зупинили автомобіль Mersedes-Bens. Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Перевіривши авто через наявні бази даних, правоохоронці виявили розбіжність інформації у свідоцтві та з’ясували, що авто знаходиться у розшуку.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадуємо, що за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости

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