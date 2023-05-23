Поліцейські виявили авто, що знаходиться у розшуку
Патрульні виявили у водія свідоцтво про реєстрацію з ознаками підробки.
Сьогодні вдень поліцейські зупинили автомобіль Mersedes-Bens. Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
Перевіривши авто через наявні бази даних, правоохоронці виявили розбіжність інформації у свідоцтві та з’ясували, що авто знаходиться у розшуку.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Нагадуємо, що за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.