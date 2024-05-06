Призванный из колонии заключённый убил 6 российских военных и сбежал с оружием

ВК-паблик луганской бригады «Призрак» опубликовал ориентировку на 58-летнего Галушко Юрия Николаевича. Местные СМИ сообщают, что бывший заключённый, отправившийся на [Роскомнадзор], расстрелял 6 сослуживцев из гаубичного артиллерийского дивизиона 10-го танкового полка. После расстрела мужчина якобы скрылся с личным оружием АК-12.

На текущий момент подтвердить или опровергнуть сообщения не представляется возможным.

Джерело: https://t.me/gulagru/66671

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