Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:44
Просмотров: 106

Призванный из колонии заключённый убил 6 российских военных и сбежал с оружием

Призванный из колонии заключённый убил 6 российских военных и сбежал с оружием

ВК-паблик луганской бригады «Призрак» опубликовал ориентировку на 58-летнего Галушко Юрия Николаевича. Местные СМИ сообщают, что бывший заключённый, отправившийся на [Роскомнадзор], расстрелял 6 сослуживцев из гаубичного артиллерийского дивизиона 10-го танкового полка. После расстрела мужчина якобы скрылся с личным оружием АК-12.

На текущий момент подтвердить или опровергнуть сообщения не представляется возможным.

Призванный из колонии заключённый убил 6 российских военных и сбежал с оружием

Джерело: https://t.me/gulagru/66671

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Из “Разговоров о важном” ко Дню победы убрали упоминания украинцев, воевавших на стороне СССР против нацизма
Сегодня 10:22    76
6 травня 1920 року закінчився Перший Зимовий похід
Сегодня 10:10    91
Ущерб от войны понесли 1987 заведений культуры
Сегодня 09:48    66
Фейк: «Війна Польщі з Україною більш імовірна, ніж із росією»
Сегодня 09:36    98
Из-за украинских атак по НПЗ работников приграничных предприятий лишают выходных и отпусков
Сегодня 09:26    78
В окупованому Бердянську знищили організатора катівні
Сегодня 09:15    111
НАТО офіційно попередила Німеччину, що російські агенти готують диверсії
Сегодня 09:04    100
Варфоломій закликав провести обмін полоненими "всіх на всіх"
Сегодня 08:54    111
Харківщина, 6 травня
Сегодня 08:34    80
Брехня: «ТЦК отримали право на затримання і доставку всіх військовозобов’язаних у військкомати»
Сегодня 08:33    104
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 