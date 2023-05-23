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ДСНС ліквідували 13 пожеж

ДСНС ліквідували 13 пожеж

Протягом доби з 22 по 23 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені обстрілами з боку окупантів;

2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

9 – для надання допомоги населенню;

7 – інші виїзди.

Двічі рятувальники гасили пожежі, спричинені обстрілами з боку російських окупантів у м. Куп’янську. В обох випадках вони трапились на території приватних домоволодінь. Горіла місткість з паливо-мастильними матеріалами та вантажний автомобіль. Всі загоряння ліквідовані силами 44-ї та 14-ї ДПРЧ у мінімальні терміни, постраждалих немає.

Протягом доби рятувальники також здійснили 2 виїзди з метою обстеження місць ворожих обстрілів. Вони були зафіксовані в м. Куп’янську та с. В’язове Солоницівської громади. Виявлені пошкодження на території приватного домоволодіння. Жертв і постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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