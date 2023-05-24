Ворог знов обстріляв Харківщину: є поранені

Впродовж минулої доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів області.

У селі Липці Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, гаражі. Потерпілих не було.

Також протягом доби ворог завдавав інтенсивних ударів по місту Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки, прибудинкові території та транспортні засоби. Отримав мінно-вибухову травму чоловік 33 років. У Куп’янську звернувся до медиків 56-річний чоловік із вибуховою травмою. Обидва потерпілі госпіталізовані, стан – середній.

Цієї ночі російські окупанти завдали ударів Великобурлуцькій громаді. Попередньо, застосовували дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок атаки, зайнялися 4 пожежі: горіло приміщення школи, офісні будівлі та Будинок культури. Рятувальники Харківщини ліквідували усі займання.

«На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаударів біля Кислівки та Котлярівки. ЗСУ продовжують успішно обороняти Харківщину», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости