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«Харківські тепломережі» розробили огорожі у вигляді Дзеркального струменя

«Харківські тепломережі» розробили огорожі у вигляді Дзеркального струменя

КП «Харківські теплові мережі» виготовляє нові огороджувальні конструкції у вигляді Дзеркального струменя.

Як повідомили на підприємстві, переносні огорожі зварюють із відпрацьованих труб невеликого діаметра з внутрішньобудинкових систем, які зараз міняють по всьому місту.«Оригінальний дизайн розробив робітник «Тепломереж» Володимир Савон. Паркан, навіть тимчасовий, – це елемент міського ландшафту. Образ Дзеркального струменя обрали, бо ця пам’ятка добре відома не лише харків’янам, а й гостям міста. Колірна гама складається з білого – кольору самої споруди, а також жовтого та синього кольорів, що символізують український прапор», – зазначили у ХТМ.Нові огорожі встановлюватимуться у різних районах міста, щоб повідомляти про ремонтні роботи.

Агентство Телевидения Новости

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