ДБР передадуть ЗСУ російські боєприпаси, знайдені на Харківщині

ДБР передадуть ЗСУ російські боєприпаси, які знайшли на Харківщині

Працівники ДБР знайшли схованку з боєприпасами, у якій окупанти заховали 18 реактивних штурмових гранат.

Схрон був ретельно облаштований на території однієї з лісосмуг в Чугуївському районі Харківської області.

За оперативною інформацією, схованка належала військовослужбовцям 3-го батальйону 101 полку рф, які тікаючи покинули її.

Усі боєприпаси будуть передані ЗСУ, а наші захисники вже використають їх за прямим призначенням

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