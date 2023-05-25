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ДБР передадуть ЗСУ російські боєприпаси, знайдені на Харківщині
ДБР передадуть ЗСУ російські боєприпаси, які знайшли на Харківщині
Працівники ДБР знайшли схованку з боєприпасами, у якій окупанти заховали 18 реактивних штурмових гранат.
Схрон був ретельно облаштований на території однієї з лісосмуг в Чугуївському районі Харківської області.
За оперативною інформацією, схованка належала військовослужбовцям 3-го батальйону 101 полку рф, які тікаючи покинули її.
Усі боєприпаси будуть передані ЗСУ, а наші захисники вже використають їх за прямим призначенням