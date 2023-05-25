Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:02
Просмотров: 91

ДБР передадуть ЗСУ російські боєприпаси, знайдені на Харківщині

ДБР передадуть ЗСУ російські боєприпаси, знайдені на Харківщині

ДБР передадуть ЗСУ російські боєприпаси, які знайшли на Харківщині

Працівники ДБР знайшли схованку з боєприпасами, у якій окупанти заховали 18 реактивних штурмових гранат.

Схрон був ретельно облаштований на території однієї з лісосмуг в Чугуївському районі Харківської області.

За оперативною інформацією, схованка належала військовослужбовцям 3-го батальйону 101 полку рф, які тікаючи покинули її.

Усі боєприпаси будуть передані ЗСУ, а наші захисники вже використають їх за прямим призначенням

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 