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Итоги встречи путина и Си Цзиньпина - The Economist

Итоги встречи путина и Си Цзиньпина - The Economist

Государственный визит путина в Китай, первый после инаугурации на пятый срок, не принес кремлю новых важных двухсторонних соглашений. По итогам продолжавшихся 2,5 часа переговоров путина с председателем КНР Си Цзиньпином российская и китайская делегации подписали 12 документов.

Среди них — соглашения о поставках в Китай российского топинамбура и субпродуктов из говядины, в частности говяжьих хрящей и желудков, следует из материалов на сайте кремля. Кроме того, путин и Си Цзиньпин договорились о создании в приграничной зоне охраняемой природной территории «Земля больших кошек» и утвердили концепцию развития острова Уссурийский, который был безвозмездно передан Китаю в 2008 году.

Итоги встречи путина и Си Цзиньпина - The Economist

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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Темы: Китай, росія

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