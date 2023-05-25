Поліцейські вилучили у чоловіка боєприпаси та гранати на Харківщині

На Харківщині поліцейські вилучили у чоловіка боєприпаси та гранати Факт незаконного зберігання боєприпасів мешканцем міста Красноград правоохоронці виявили в ході виїзду на виклик щодо вчинення домашнього насильства.

В помешканні 55-річного правопорушника поліцейські виявили та вилучили 120 набоїв, 2 корпуси від гранат та 4 запали. Речові докази направлені на експертизу.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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