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Поліцейські вилучили у чоловіка боєприпаси та гранати на Харківщині

Поліцейські вилучили у чоловіка боєприпаси та гранати на Харківщині

На Харківщині поліцейські вилучили у чоловіка боєприпаси та гранати  Факт незаконного зберігання боєприпасів мешканцем міста Красноград правоохоронці виявили в ході виїзду на виклик щодо вчинення домашнього насильства.

В помешканні 55-річного правопорушника поліцейські виявили та вилучили 120 набоїв, 2 корпуси від гранат та 4 запали.     Речові докази направлені на експертизу. 

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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