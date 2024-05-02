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Майже пів мільйона доларів хабаря за вплив на керівника порту: троє підозрюваних

Майже пів мільйона доларів хабаря за вплив на керівника порту: троє підозрюваних

У 2020 році колишня начальниця служби правового забезпечення порту «Чорноморськ» у змові з колишнім позаштатним радником директора порту та директором одного з контрагентів запропонували представнику приватного товариства надати 424 тис. дол. США.

За цю суму обіцяли забезпечити укладення договору між портом та товариством про відступлення права вимоги боргу на користь іншого ТОВ.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2517

Новости портала «Весь Харьков»

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