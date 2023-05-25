Шкода майже на пів мільйона гривень: викрито 3 чорних лісорубів на Харківщині

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру трьом особам за фактом незаконної порубки дерев у лісах, вчиненої на території природно-заповідного фонду, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, наприкінці січня цього року троє чоловіків вирубали сосни на території Борівського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство», що відноситься до природньо-заповідного фонду – регіонального ландшафтного парку «Червонооскільський», аби у подальшому продати.

Рoбили це незакoннo – без дoзвільних дoкументів.

Взявши заздалегідь заготовлені бензопили, підозрювані протягом кількох днів рубали дерева. Під час останньої спроби здійснити незаконну порубку лісових насаджень зловмисники були викриті працівниками поліції.

Своїми діями чорні лісоруби заподіяли державі матеріальну шкоду на суму майже пів мільйона гривень.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости