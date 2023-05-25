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Впроваджував стандарти освіти рф: «директор» ліцею постане перед судом

Впроваджував стандарти освіти рф: «директор» ліцею постане перед судом

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України). 

До повномасштабного вторгнення рф в Україну обвинувачений працював вчителем у ліцеї в с. Вільхуватка Куп’янського району. За даними слідства, під час окупації територій району викладач пішов на співпрацю з представниками держави-агресорки та добровільно обійняв посаду «директора» навчального закладу, створеного на базі ліцею. 

Колаборант у рамках так званої «підготовки до навчального року» організував вилучення підручників з різних предметів, зокрема з української мови та історії України. 

Від представників окупаційної адміністрації «директор» ліцею отримав методичні рекомендації щодо організації навчального процесу відповідно до вимог рф, у яких у тому числі були викладені робочі програми, зокрема з предмету «основы духовно-нравственной культуры народов россии». 

Обвинувачений повідомив вчителям, що викладання предметів буде проводитись виключно російською мовою та має відповідати стандартам рф. 

Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області. 

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости

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