На Харківщині чоловіка судитимуть за пособництво окупантам

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного чоловіка за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, головний інженер комбінату хлібопродуктів у Куп’янську під час окупації міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Спочатку чоловік намагався побудувати кар’єру «правоохоронця». У середині травня 2022 року він уклав трудовий договір з окупаційною адміністрацією та обійняв посаду «полицейского взвода патрульной службы Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

Однак згодом обвинувачений вирішив повернутися до попередньої сфери діяльності. У серпні минулого року «Голова» так званої «ВГА Харьковской области» своїм наказом призначив чоловіка на посаду «директора» государственного предприятия «Продовольственные ресурсы», яке окупанти створили на базі цього ж українського комбінату хлібопродуктів.

Отримавши посаду «начальника», обвинувачений здійснив реєстрацію новоствореного підприємства за російським законодавством у фейковій «Налоговой службе Харьковской области». Через це вказане підприємство отримало зобов’язання щодо сплати податку на прибуток у казну держави-агресора.

Після цього псевдоочільник уклав договір з окупаційною «Купянской железной дорогой» на подачу залізничних вагонів для здійснення вивезення сільськогосподарських культур зі складських приміщень та елеватора українського комбінату хлібопродуктів на територію рф.

Крім того, пособник окупантів збирався безоплатно передати представнику підприємства з м. Ростов-на-Дону рф пшеницю врожаю 2021 року. Однак повноцінній реалізації плану з передачі українського врожаю державі-агресорці завадили ЗСУ, які деокупували Куп’янськ.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости