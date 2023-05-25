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Будувала кар’єру при окупантах: у Куп’янському районі викрито ще одну колаборантку

Будувала кар’єру при окупантах: у Куп’янському районі викрито ще одну колаборантку

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 52-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Встановлено особу ще однієї пристосуванки, яка під час окупації Куп’янщини активно співпрацювала з ворогом. За даними слідства, місцева мешканка намагалась побудувати кар’єру при окупантах. Наказом так званого «и.о. главы ВГА Купянского района» її було призначено на посаду «и. о. начальника управления труда и социальной политики военно-гражданской администрации Купянского района».

Колаборантка займалась видачею наказів, прийомом, перевезенням та зберіганням грошових коштів, а також вела облік товарно-грошових звітів.

Свої повноваження підозрювана виконувала до деокупації району. Наразі вона переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости

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