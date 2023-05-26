1319 вибухонебезпечних предметів було знищено на Харківщині за тиждень

Упродовж тижня сапери розмінували понад 208 гектарів території області.

З 18 до 24 травня включно фахівці розмінували 16,8 га сільгоспугідь, а також обстежили 20 км ділянок автодоріг, 1,3 км газопроводів, 900 м водопроводів, 3,8 км залізничних колій та 60 об’єктів.

Загалом упродовж тижня підрозділи вибухотехніків залучали 402 рази.

Окрім того, за цей період сапери перевірили 87,8 км ліній електропередач. До мережі було підключено 922 абоненти.

Зокрема, тільки 24 травня у Харківській області провели розмінування 37,6 га території, 1,1 га сільськогосподарських угідь, 3,4 км автомобільних доріг і 420 м залізничних колій. Також обстежили 12,4 км ліній електропередач, 120 м газопроводів, 600 м водопроводів. Перевірили 5 об’єктів та знищили 182 вибухонебезпечні предмети. За день до електромережі підключили 191 споживача.

Нагадуємо, якщо побачили вибухонебезпечні або незнайомі предмети – не підходьте, не чіпайте їх і обов’язково телефонуйте 101 та 102. Пам’ятайте, що тільки підготовлені фахівці можуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости