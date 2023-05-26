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Ворог обстріляв Харківщину: є поранені

Ворог обстріляв Харківщину: є поранені

Минулої ночі ворог завдав ударів за допомогою БПЛА «Шахед» по м. Мерефа Харківського району та м. Ізюм.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Мерефі було пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля закладу освіти та гараж з сільгосптехнікою, сталися пожежі. Попередньо, внаслідок нічних ударів «Шахедами» ніхто не постраждав.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 2 житлових будинки та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу с. Мала Вовча Чугуївського району пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа.

У с. Циркуни Харківського району пошкоджено приватний житловий будинок.

Внаслідок обстрілів м. Куп’янськ пошкоджено будинок та гараж.

У с. Протопопівка Балаклійської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалися 2 чоловіків. 39-річний чоловік, який перевозив підозрілий предмет в колясці мотоцикла, загинув на місці. 45-річний чоловік, що знаходився поруч, отримав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості.

«На лінії зіткнення тривають бойові дії. Минулої доби ворог знову намагався просунутися в районі Масютівки, але відступив під вогнем наших захисників. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на Перемогу!» – сказав Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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