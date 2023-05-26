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Військовозобов’язаний пропонував 1000 доларів хабаря, аби виїхати з України

Військовозобов’язаний пропонував 1000 доларів хабаря, аби виїхати з України

Чоловік не мав законних підстав для виїзду з України, тому вирішив домовитися з інспектором про безперешкодний пропуск. За сприяння у незаконному перетині українсько-польського кордону він пропонував прикордоннику 1 000 доларів хабаря.

Заходи з викриття здійснювали співробітники відділу ВВБ Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Захід» Держприкордонслужби, спільно зі слідчими слідчого управління ГУ НП у Волинській області та оперативними співробітниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області, за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Фігуранту кримінального провадження повідомлено про підозру за ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Триває досудове розслідування.

Агентство Телевидения Новости

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