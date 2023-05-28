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Через обстріл Куп’янщини загинула людина, є поранений

Через обстріл Куп’янщини загинула людина, є поранений

Внаслідок обстрілу Куп’янщини загинула мирна мешканка — правоохоронці задокументували черговий воєнний злочин рф

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 травня 2023 року близько 14:20 зс рф обстріляли с. Шипувате Куп’янського району. Попередньо, обстріл вівся з РСЗВ.

Загинула 61-річна жінка, також отримав осколкові поранення 60-річний чоловік, наразі його ушпиталено.

Пошкоджень зазнали житлові будинки мирних мешканців.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази чергового воєнного злочину держави-агресорки.

Агентство Телевидения Новости

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