Прикордонники затримали водія, який без документів намагався перевезти плавзасоби

Під час перевірки документів та огляду авта було виявлено, що чоловік перевозить два маломірних плавзасоби типу «гідроцикл». Також охоронці кордону встановили відсутність у водія жодних документів на право керування та перевезення цих плавзасобів. Чоловік навіть не зміг пояснити хто власник даного транспорту, де він його знайшов та звідки прямує.

Особу затримали, транспортний засіб вилучили та передали представникам Нацполіції.

Агентство Телевидения Новости