У Харкові чоловік вбив свою матір та поранив батька

Вбив матір та тяжко поранив батька — за скоєння злочину поліцейські затримали харків’янина29 травня о 7:36 до поліції надійшло повідомлення про вчинення в Основ’янському районі домашнього насильства. Прибувши за викликом, працівники патрульної поліції в тамбурі квартири виявили закривавлене тіло жінки без ознак життя.У квартирі на підлозі лежав чоловік з чисельними пораненнями. Працівники поліції надали йому домедичну допомогу та викликали медиків.Правоохоронці опитали сусідів та встановили, що до злочину може бути причетний син потерпілих. На його пошуки були орієнтовані наряди поліції. Вже незабаром 33-річного чоловіка виявили на території ринку в Слобідському районі. Він біг без верхнього одягу, його руки були у крові.Під час сімейної сварки зловмисник кухонним ножем завдав потерпілим чисельні поранення. Знаряддя вбивства чоловік викинув у сміттєвий бак. Речові докази вилучено.Нападника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости