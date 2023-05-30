Займалась бухгалтерським обліком під час окупації: викрито колаборантку

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 50-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Дізнанням встановлено, що під час окупації м. Ізюм місцева мешканка співпрацювала із загарбниками.

У травні минулого року жінка погодилась на пропозицію представників рф та обійняла посаду «головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності тимчасової ВЦА Ізюмського району». Підозрювана займалась підготовкою документів фінансового характеру для окупаційної адміністрації. Дізнання проводять дізнавачі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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