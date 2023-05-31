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На Харківщині жінка закликала до повалення конституційного ладу України

На Харківщині жінка закликала до повалення конституційного ладу України

Закликала до повалення конституційного ладу України: слідчі викрили чергову колаборантку. Під час окупації міста Вовчанськ 34-річна жінка добровільно погодилася обійняти посаду спеціаліста у справах сім’ї та дітей. Серед місцевого населення поширювала агітацію із закликами до підтримки рішень та дій держави-агресора і повалення конституційного ладу України. Проводила збір паспортних даних населення, які передавала голові сільської ради окупаційної влади. За свою працю отримувала заробітну плату в рублях.     

За вказівкою голови сільської ради окупаційної влади була присутня на нарадах, які проводились представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.31 травня дізнавачі Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області під керівництвом Шевченківської окружної прокуратури м. Харків та під супроводом працівників СБУ повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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