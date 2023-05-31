На Харківщині 2 чоловіків працювали на ворога

Слідчі Харківщини заочно повідомили про підозру двом чоловікам у співпраці з окупаційною владою.

Мешканці Харківської області налагодили відносини з окупантами та влаштувались на роботу до незаконно створеного «державного підприємства «Куп’янська ділянка газопостачання».

39-річний чоловік працював на посаді “інженера управління експлуатації Куп’янського ТП АТ “Харківгаз”. Його діяльність полягала у сприянні здійсненню ведення господарської діяльності з налагодження незаконного транспортування газу до тимчасово окупованих населених пунктів у взаємодії з незаконними органами влади.

59-річний зловмисник повідомив окупантам, що має спеціальні технічні знання та навички у сфері газопостачання. Він також влаштувався на роботу до вказаного підприємства та виконував обов’язки з налагодження незаконного транспортування газу до тимчасово окупованих територій.

30 травня чоловікам заочно повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости