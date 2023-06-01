У Харкові у Холодногірському районі відсвяткували День захисту дітей

Зі святом дитинства сьогодні, 1 червня, маленьких мешканців Холодногірському району привітав Харківський міський голова Ігор Терехов.

Очільник міста подякував ЗСУ за мирний Харків та побажав дітям гарного літа.«Війна не повинна забирати дитинство у наших дітей, тому я радію, коли спостерігаю за радістю малечі. Зі святом усіх присутніх! Давайте разом працювати над тим, щоб наші діти мали щасливе майбутнє!» – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости