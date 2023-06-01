Дозвілля
Перейти к списку новостей
01.06.2023 21:38
Просмотров: 192

У Харкові у Холодногірському районі відсвяткували День захисту дітей

У Харкові у Холодногірському районі відсвяткували День захисту дітей

Зі святом дитинства сьогодні, 1 червня, маленьких мешканців Холодногірському району привітав Харківський міський голова Ігор Терехов.

Очільник міста подякував ЗСУ за мирний Харків та побажав дітям гарного літа.«Війна не повинна забирати дитинство у наших дітей, тому я радію, коли спостерігаю за радістю малечі. Зі святом усіх присутніх! Давайте разом працювати над тим, щоб наші діти мали щасливе майбутнє!» – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 