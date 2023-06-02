Більше ножів, але менше зброї: що несли на судові засідання Харківщини відвідувачі у травні

4006 предметів, що становлять загрозу для життя та здоров’я людей не допустили до пронесення судові охоронці Харківщини. З початку року ця цифра сягнула – 17644 одиниць.

Вогнепальна зброя, ріжучі предмети, балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, електрошокові пристрої, і це ще не весь список предметів, які намагалися взяти з собою відвідувачі до судів Харкова та Харківської області.

Під час поверхневої перевірки громадян, на пунктах пропуску та охорони, контролерами ССО було виявлено: вогнепальна зброя – 100 одиниць (433 од. з початку року), пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями – 108 од. (514 од. з початку року), патрони, у тому числі й споряджені гумовими кулями – 2768 од. (12391 од. з початку року), ножі – 541 од. (2211 од. з початку року), ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 170 од. (649 од. з початку року), балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії – 310 од. (1414 од. з початку року), електрошокові пристрої – 9 од. (32 од. з початку року).

Співробітники Служби судової охорони вкотре нагадують харків’янам та відвідувачам міста, що не варто брати із собою до приміщень судів та органів системи правосуддя речі підвищеної небезпеки.

Джерело: Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області

Агентство Телевидения Новости