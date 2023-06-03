Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:32
Просмотров: 125

Харківські водії перекривають проїзд спецтехніки комунальників

Харківські водії перекривають проїзд спецтехніки комунальників

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» бореться з паркуванням автомобілів у не призначених для цього місцях.

Як повідомили на підприємстві, паркування особистого автотранспорту поряд з контейнерами для збирання побутових відходів та бункерами для великогабаритних відходів, перегородження вузьких внутрішньодворових доріг перекриває проїзд спецтехніки.КВПВ нагадує, що за неправильне паркування водії можуть бути притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу за вчинення адміністративного правопорушення. Правилами дорожнього руху України встановлено, що стоянка транспортних засобів на відстані ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства, забороняється. «Ми просимо небайдужих харків’ян: якщо ви бачите таке порушення, зробіть зауваження водію та попросіть його переставити автомобіль у більш відповідне місце. Просимо водіїв відповідально ставитися до паркування авто та не заважати працівникам нашого підприємства вчасно вивозити відходи для підтримання санітарно-екологічного стану міста», – зазначив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 