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Finnair відновить польоти до Тарту, які призупиняли через глушіння росією сигналу GPS

Finnair відновить польоти до Тарту, які призупиняли через глушіння росією сигналу GPS

Фінська авіакомпанія Finnair відновить польоти до естонського міста Тарту з 2 червня – їх призупиняли через глушіння сигналу GPS, в якому звинувачували росію.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Авіакомпанія оновила методи заходження на посадку, що використовуються в аеропорту Тарту, таким чином, щоб деякі з них можна було використовувати без сигналу GPS. Ці оновлені методи базуються на радіосигналах, що надсилаються з наземних станцій.

Такі типи наземних методів використовуються в авіації вже давно, і перешкоди GPS не впливають на їх використання.

"Оновлені методи зближення базуються на радіосигналах, що надсилаються з наземних станцій. Ці типи наземних методів використовуються в авіації протягом тривалого часу, і перешкоди GPS не впливають на їх використання. Подібні традиційні методи заходу на посадку все ще використовуються в деяких аеропортах як альтернатива методам заходження на посадку на основі GPS", – зазначили в компанії.

Нагадаємо:

У кінці квітня фінська авіакомпанія Finnair призупинила на місяць польоти до естонського міста Тарту через глушіння росією сигналу GPS біля своїх кордонів.

В авіакомпанії додавали, перешкоди GPS зросли з 2022 року, і пілоти Finnair повідомляли про перешкоди, особливо поблизу Калінінграда, Чорного моря, Каспійського моря та Східного Середземномор'я.

Finnair є єдиною авіакомпанією, що виконує міжнародні рейси до Тарту.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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