Естонія в черговий раз демонструє свою підтримку та готує новий пакет військової допомоги Україні
Уряд підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура
До нього увійдуть військово-морська форма, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту і різні види боєприпасів.
"Його зберуть із запасів естонських Сил оборони, враховуючи потреби України. Але водночас таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії...
Цей пакет допомоги не буде останнім, і незабаром ми відкриємо щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії", – сказав Певкур.
Джерело: https://t.me/BerezaJuice/50213