Естонія в черговий раз демонструє свою підтримку та готує новий пакет військової допомоги Україні

Уряд підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура

До нього увійдуть військово-морська форма, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту і різні види боєприпасів.

"Його зберуть із запасів естонських Сил оборони, враховуючи потреби України. Але водночас таким чином, щоб не постраждала обороноздатність Естонії...

Цей пакет допомоги не буде останнім, і незабаром ми відкриємо щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії", – сказав Певкур.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/50213

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