Україна отримає для випробування естонські ракети ППО

Ці ракети естонської оборонної компанії Frankenburg Technologies призначені насамперед для збиття дронів та здатні збивати цілі на висоті до 2 кілометрів, зазначили в міноборони України.

За словами виконавчого директора Frankenburg Technologies Кусті Салма, у разі успішних випробувань і згоди на подальше використання виробництво цих ракет можуть організувати на території України.

На фото: збиття "шахеда" у Києві, 7 вересня 2024 року

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28499

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