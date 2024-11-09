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Україна отримає для випробування естонські ракети ППО
Ці ракети естонської оборонної компанії Frankenburg Technologies призначені насамперед для збиття дронів та здатні збивати цілі на висоті до 2 кілометрів, зазначили в міноборони України.
За словами виконавчого директора Frankenburg Technologies Кусті Салма, у разі успішних випробувань і згоди на подальше використання виробництво цих ракет можуть організувати на території України.
На фото: збиття "шахеда" у Києві, 7 вересня 2024 року
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28499