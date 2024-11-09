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Україна отримає для випробування естонські ракети ППО

Україна отримає для випробування естонські ракети ППО

Ці ракети естонської оборонної компанії Frankenburg Technologies призначені насамперед для збиття дронів та здатні збивати цілі на висоті до 2 кілометрів, зазначили в міноборони України.

За словами виконавчого директора Frankenburg Technologies Кусті Салма, у разі успішних випробувань і згоди на подальше використання виробництво цих ракет можуть організувати на території України.

На фото: збиття "шахеда" у Києві, 7 вересня 2024 року

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28499

Новости портала «Весь Харьков»

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