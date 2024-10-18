У парламенті Естонії визнали депортацію 1944 року геноцидом кримськотатарського народу

Рішення підтримали 83 депутати, йдеться у повідомленні пресслужби Рійґікоґу. (https://www.riigikogu.ee/pressiteated/taiskogu/riigikogu-tunnistas-krimmitatarlaste-suurkuuditamise-genotsiidiks/)

Як зазначено у заяві, сучасна росія продовжує радянську геноцидну політику щодо кримських татар в окупованому Криму з метою знищити їхню ідентичність, історичну та культурну спадщину.

Також парламентарі вимагають безумовного відновлення національного суверенітету України над Кримом, адже півострів є невіддільною частиною України.

Естонія – сьома країна, яка визнала депортацію кримськотатарського народу 1944 року геноцидом. Раніше відповідну резолюцію прийняв Сейм Польщі, а також Литва, Латвія, Канада, Грузія та Україна.

Джерело: https://t.me/spravdi/42181

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