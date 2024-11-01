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Прокуратура Фінляндії звинуватила у військових злочинах росіянину Воїславу Тордену, він же Ян Петровський

Прокуратура Фінляндії звинуватила у військових злочинах росіянину Воїславу Тордену, він же Ян Петровський

Прокуратура Фінляндії висунула звинувачення одному з лідерів неонацистського російського угруповання «Русич» Воїславу Тордену (до зміни паспорта Ян Петровський) у скоєнні військових злочинів в Україні восени 2014 року — Yle.

За даними фінського слідства, Петровський і бійці його підрозділу вбили загалом 22 українських солдатів і серйозно поранили чотирьох. Також його звинувачують у порушенні норм ведення війни та поводження з пораненими та вбитими солдатами супротивника.

Нагадаємо, що Фінляндія раніше відмовила Україні в екстрадиції Петровського через погані умови утримання у в'язницях і вирішила сама проводити розслідування за тими самими звинуваченнями, що висувала Україна.

Затримання Тордена сталося влітку 2023 року, коли він намагався відлетіти з Гельсінкі до Ніцци.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/63069

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