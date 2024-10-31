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Фінляндія наклала арешт на приблизно 40 об'єктів російської держвласності загальною вартістю понад 35 млн євро

Фінляндія наклала арешт на приблизно 40 обєктів російської держвласності загальною вартістю понад 35 млн євро

Yle з посиланням на Службу судових приставів Фінляндії.

Арешт означає, що об'єкти не можна продати або передати. Більша частина нерухомості розташована в Гельсінкі, але є квартири в Турку на південному заході країни і в інших містах.

Один із конфіскованих об'єктів — російський центр науки і культури (РЦНК) на північному заході столиці, ще один — службова резиденція генконсульства росії в Турку.

Дії правоохоронних органів Фінляндії пов'язані з постановою Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі від квітня 2023 року. Тоді рф зобов'язали виплатити "Нафтогазу" п'ять мільярдів доларів США (4,6 млрд євро) як компенсацію за збитки, яких національна українська енергокомпанія зазнала внаслідок російської анексії українського Криму 2014 року.

У пресслужбі "Нафтогазу" зазначили, що якщо російська влада відмовиться від добровільного виконання рішення суду, то, згідно з Нью-Йоркською конвенцією 1958 року, "Нафтогаз" має право почати процес примусового виконання на території тих країн, де розташовані активи рф.

За даними газети Helsingin Sanomat, Фінляндія, ймовірно, перша країна, де провели конфіскації.

Прес-секретар президента путіна Пєсков відреагував на інформацію і заявив, що рф оскаржуватиме рішення в судовому порядку.

Джерело: https://t.me/znua_live/174143

Новости портала «Весь Харьков»

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