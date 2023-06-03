Другое
Перейти к списку новостей
03.06.2023 21:55
Просмотров: 84

В Києві не допустили громадян до укриття: повідомлено про підозру трьом посадовцям

В Києві не допустили громадян до укриття: повідомлено про підозру трьом посадовцям

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва чотирьом особам, затриманим у межах розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття, повідомлено про підозру.

Першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), а охоронцю – залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. 

Раніше в межах слідства прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та у медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття. 

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. За їх результатами буде надано правову оцінку й діям службових осіб КМДА.

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки рф у столиці загинуло троє людей, у тому числі 9-річна дитина.

Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені. 

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 