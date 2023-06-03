В Києві не допустили громадян до укриття: повідомлено про підозру трьом посадовцям

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва чотирьом особам, затриманим у межах розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття, повідомлено про підозру.

Першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), а охоронцю – залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Раніше в межах слідства прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та у медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. За їх результатами буде надано правову оцінку й діям службових осіб КМДА.

Як повідомлялося, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки рф у столиці загинуло троє людей, у тому числі 9-річна дитина.

Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости