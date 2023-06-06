Через підрив Каховської ГЕС у Дніпро потрапило 150 тонн мастила, є ризик подальшого витоку – ОП

Володимир Зеленський провів екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації на Каховській ГЕС.

Як повідомляє Офіс Президента, близько 02:50 ворог здійснив внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. Негайно було поінформовано всі надзвичайні служби та військових.

У зоні підтоплення опинилося 80 населених пунктів в Херсонській області. Жертв серед цивільного населення та військових не зафіксовано.

Були дані доручення про евакуацію цивільних із зон ризику та забезпечення питною водою населених пунктів, які залежать від Каховського водосховища.

Членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.

Учасники засідання погодили комплекс міжнародних заходів, серед яких – скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій, до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції.

Членів Ради національної безпеки і оборони також поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. Український персонал станції тримає ситуацію під контролем і має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій.

Агентство Телевидения Новости