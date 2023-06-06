У Харкові горіла 5-поверхівка: бійці ДСНС врятували жінку

Напередодні о 17:54 у Харкові на вулиці Рибалко, 42, внаслідок короткого замкнення електромережі виникла пожежа у квартирі на 4 поверсі 5-типоверхівки.

Горіли домашні речі і балкон на площі 10 м², повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

На момент прибуття оперативних підрозділів ДСНС в одній з квартир на 5 поверсі залишалась 26-річна жінка, яка зі свого вікна прохала про допомогу. Через сильне задимлення шляхи евакуації для неї були відрізані.

Бійці ДСНС за допомогою автодрабини евакуювали жінку на свіже повітря.

На місці події працювали 3 відділення рятувальників на автоцистернах і 1 автодрабина. О 18:17 пожежу вдалось локалізувати, о 19:02 – ліквідувати. Завдяки професіоналізму рятувальників обійшлося без жертв і постраждалих.

Агентство Телевидения Новости