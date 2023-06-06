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Помер на проїжджій частині: у Харкові поліція встановлює обставини смерті пенсіонера

Помер на проїжджій частині: у Харкові поліція встановлює обставини смерті пенсіонера

Поліція встановлює обставини смерті людини на перехресті проспекту Героїв Сталінграда та вулиці Морозова.

Попередньо встановлено, що 72-річному чоловіку раптово стало погано на проїжджій частини і він помер, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.  

Повідомлення про подію надійшло до поліції 6 червня близько 6:40. Видимих ознак насильницької смерті на тілі померлого правоохоронці не виявили.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «раптова смерть».

Агентство Телевидения Новости

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