Ситуація з викидом аміаку в Куп’янському районі поліпшилася

Ситуація з викидом аміаку в Куп’янському районі наразі повністю контрольована. Життю та здоров’ю людей нічого не загрожує.

Вчора ввечері, одразу після влучання ворожих ракет в аміакопровід неподалік села Западне, був скликаний штаб з ліквідації наслідків техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Туди увійшли усі місцеві військові адміністрації, Нацполіція, ДСНС та інші служби.

Одразу були підготовлені евакуаційні автобуси. Адже, у разі великого викиду аміаку, під евакуацію підпадали 10 000 жителів району. В Харкові були підготовлені місця для їх розміщення.

На щастя, на станції спрацювали запобіжні клапани. Завдяки цьому витік аміаку був відносно незначний. У Масютівці заміри показали 7 нанограмів на кубометр. При безпечних значеннях до 10 нанограмів. У Куп’янську аміаку в повітрі взагалі нема. Загрози для мешканців району та потреби в евакуації немає. Хмару з аміаком віднесло вітром у напрямку тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Агентство Телевидения Новости