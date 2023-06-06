Терехов прокоментував нічний обстріл Харкова

Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про наслідки обстрілів міста в ніч проти 6 червня.

У своєму телеграм-каналі мер повідомив, що вночі було зафіксовано два прильоти. «Один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту. Другий – на одну з вулиць у центрі міста, Римарську. Там жодного військового обʼєкту немає, лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу – перебитий водогін, у навколишніх будинках повибивало шибки, пошкодило пʼять автомобілів. В обох випадках, на щастя, постраждалих немає. Ведуться роботи з відновлення», – повідомив Ігор Терехов.

Також мер зазначив, що для Харкова немає загрози через витік аміаку на Куп’янщині.

«ДСНС перевірила вміст цього газу у повітрі в Купʼянську – все в межах норми. Тож ані Купʼянську, ані тим більше Харкову немає чого хвилюватися», – підкреслив міський голова.

Агентство Телевидения Новости